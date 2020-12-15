Вакцинация от коронавируса охватила всю страну

Препарат доставили во все российские регионы

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России - за минувшие сутки выявили ещё 26689 новых случаев. Из больниц выписаны 24813 человек. Как накануне сообщили в Минздраве, отечественную вакцину от ковида "Спутник V" доставили во все регионы страны. Прививают, в первую очередь, учителей, соцработников, военных и врачей.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" поставлена во все 85 регионов страны. В Приморском крае 500 доз препарата распределили по 5 медицинским учреждениям. Все записавшиеся на вакцинацию – медики. Они контактируют с вирусными больными, а значит, имеют повышенный риск заболеть. Участники прошли медосмотр и анкетирование на наличие аллергий и хронических заболеваний.

"Для меня как ученого, как человека из науки, профессора, не было никаких сомнений, что нужно применить эту технологию. С научной точки зрения я понимаю правильность этого решения, поэтому я с удовольствием принял предложение", - говорит проректор по дополнительному профессиональному образованию Читинской государственной медицинской академии, врач анестезиолог – реаниматолог Константин Шаповалов.

Полным ходом идет вакцинация врачей в Забайкайле. Когда "Спутник V" поступил в регион, всех работавших в красной зоне обследовали на наличие антител.

"Забирали анализ крови. Исследовали антитела. Оказалось, что ни у кого из присутствующих здесь на иммунизации антитела не выработались, иммунитет не сформировался", - говорит врач-эпидемиолог стационара ГКБ №1, г. Чита Жанна Бурдинская.

Через 21 день - вторая часть вакцины. После нее уже сформируется полноценный иммунитет к коронавирусу.

"Вакцину мне уже поставили, чувствую себя хорошо. Надеюсь, так дальше и будет!" – говорит врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ №1, г. Чита Сергей Источников.

Те, кто прошел вакцинацию, должны придерживаться режима самосохранения – носить маски, избегать большого скопления людей, соблюдать гигиену. Словом, избегать ослабления иммунитета. Готовятся к прививочной кампании и во Владимирской области. В регион поступило 1300 доз препарата. В Крыму вакцинация медработников уже началась. Первая партия "Спутника" уже поступила в республику.

"В ближайшее время дополнительно в Крым и Севастополь поступит ещё около 1 тысячи доз вакцины. Мы договаривались, что в первую очередь будут привиты работники системы здравоохранения", - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от новой коронавирусной инфекции, будет расширяться. Глава Крыма отметил, что масштабная вакцинация будет проводиться в поликлиниках. Тем временем, ученым Крымского федерального университета удалось добиться первых результатов в разработке оригинальной вакцины от коронавируса. С октября в лаборатории наблюдают животных, у которых сформировались антитела к двум препаратам.

Мнение россиян о прививочной кампании узнал Фонд общественного мнения. Из 3000 опрошенных по всей стране больше 42% респондентов полагают, что масштабная вакцинация сможет остановить пандемию и готовы сделать прививку от коронавируса. А пока, чтобы защитить свое здоровье, необходимо носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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