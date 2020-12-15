Победа Байдена и Харрис: как проходило голосование выборщиков в США

Команда Дональда Трампа не оставляет попыток пересмотреть результаты выборов президента

Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается: Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией Белого дома. Поражение Дональда Трампа официально подтвердили итоги голосования выборщиков. Впрочем, действующий глава государства эти результаты тоже не признаёт. И готовится к контратаке.

Без интриг и сюрпризов – так в одном штате за другим выборщики укрепляли победу Дзозефа Байдена. В некоторых случаях делегатам даже не пришлось собираться вместе. В Неваде подписи ставили в режиме видеоконференции – здесь пандемия добавила свой штрих к этим президентским выборам. В нокдаун нынешнего хозяина Белого дома отправили в Калифорнии – самом густонаселенном штате, выборщиков здесь 55 – именно их голоса помогли превысить отметку 270, необходимую для общей победы.

"Калифорния отдает свои голоса за победителя всенародного голосования нашего штата Джозефу Байдену и за вице-президента Камалу Харрис", - заявил Кевин Маллин, временный председатель Ассамблеи штата Калифорния.

Ни один из выборщиков на этот раз не совершил демарш по отношению к рядовым избирателям своего штата – как проголосовало большинство, так и все делегаты. Хотя в прошлые годы прецеденты были. Окончательный итог зафиксировал штат Гавайи – последний согласно часовому поясу. Финальный счет 306 – 232 в пользу Байдена. На пресс-конференции демократ напомнил, что точно такого же результата добился его соперник 4 года назад, и Трамп тогда назвал свою победу "внушительной". Как бы стыдя республиканца за неумение признать поражение сейчас, когда, кажется, все уже ясно.

"Снова и снова адвокаты президента Трампа представляли свои аргументы чиновникам, законодательным органам Штатов, государственным и федеральным судам и, в конечном счете, Верховному суду США – дважды. Их выслушали более 80 судей по всей стране. И в каждом случае не было найдено никаких причин или доказательств, которые могли бы изменить или оспорить результаты. Суд послал четкий сигнал президенту Трампу, что они не будут участвовать в беспрецедентном нападении на нашу демократию", - заявил Байден.

Однако на публике Трамп по-прежнему непоколебим: триумфатор – именно он, а победу просто-напросто украли.

"Мы проделали прекрасную работу. Я получил больше голосов, чем Обама или любой другой президент в истории нашей страны. А они говорят, что мы проиграли выборы! Но мы не проиграли", - уверен Трамп.

Тем не менее, масштабных фальсификаций на выборах не выявило Министерство юстиции США – и пока голосовали выборщики, Трамп принял отставку генпрокурора Уильяма Барра. Однако и в этой ситуации команда республиканцев не оставляет попыток пересмотреть результаты выборов, на этот раз поставив под сомнение состав делегатов.

"Сегодня альтернативные группы выборщиков проголосуют в таких штатах, как Джорджия, Висконсин, Пенсильвания и других. Результаты будут направлены в Конгресс. И вы увидите, что победил Дональд Трамп", - уверен старший советник Трампа Стивен Миллер.

Следующий этап – утверждение результатов голосования в Конгрессе – пройдет 6 января. И уже 20 числа состоится инаугурация. Источники CNN в Белом доме, заявляют, что на церемонии с участием Джо Байдена Дональд Трамп присутствовать не намерен.

Егор Киселёв, Кирилл Парменов, ТВ Центр.

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