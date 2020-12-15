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Мишустин подписал документы для стабилизации на рынке продовольствия

10:50
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Ранее Путин потребовал разобраться с подорожанием продуктов питания

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать цены на базовые продукты в стране.
Мишустин заявил о важности системных мер при стабилизации цен на продукты

В частности, планируется заключить соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло, а также установить тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Экспорт зерновых в объемах, превышающих их, решено облагать пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, "но не менее чем 100 евро за одну тонну".

Кроме того, правительство намерено ввести субсидии для мукомолов на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства разобраться с подорожанием продуктов питания. Рост стоимости товара президент назвал попыткой "подогнать внутренние цены под мировые".

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