Мишустин подписал документы для стабилизации на рынке продовольствия

Ранее Путин потребовал разобраться с подорожанием продуктов питания

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать цены на базовые продукты в стране.

В частности, планируется заключить соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло, а также установить тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Экспорт зерновых в объемах, превышающих их, решено облагать пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, "но не менее чем 100 евро за одну тонну".

Кроме того, правительство намерено ввести субсидии для мукомолов на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства разобраться с подорожанием продуктов питания. Рост стоимости товара президент назвал попыткой "подогнать внутренние цены под мировые".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"