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Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

10:28
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Президент отправил поздравительную телеграмму

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту США Джо Байдену в связи с победой на выборах.
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Российский лидер пожелал заокеанскому коллеге успехов на новом посту и выразил уверенность, что Москва и Вашингтон, несмотря на разногласия, смогут решить накопленные проблемы. Российско-американское сотрудничество должно отвечать не только интересам народов обеих стран, но и всего международного сообщества, говорится в сообщении Кремля.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами", – подчеркнул Путин.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден объявил о своей победе, а действующий глава государства республиканец Дональд Трамп не признал своего поражения и заявил о намерении обратиться в суд.

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