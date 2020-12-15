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Вирусолог оценил создание антикоронавирусной зубной пасты

11:00
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Определенные компоненты позволяют нейтрализовать инфекцию

Вирусолог Виктор Зуев прокомментировал известие о том, что зубная паста с цинком и оловом может практически полностью нейтрализовать коронавирусную инфекцию, причем сделать это буквально за пару минут.

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Ранее ученые из США установили, что использование зубной пасты, в составе которой присутствует олово и цинк, позволяет на 99,9% нейтрализовать коронавирусную инфекцию.

Зуев отметил, что, если выводы американских исследователей верны, это поможет в борьбе с COVID-19. При этом обойтись одной лишь чисткой зубов нельзя, уверен вирусолог. По его словам, соблюдать масочно-перчаточный режим все равно придется, равно как и социальную дистанцию в 1,5 метра, передает RT.

"Нам нужно пережить эту пандемию: ей нужно противопоставить хорошую иммунную прослойку населения. Конечно, сейчас и медики, и химики стараются найти какие-то противовирусные средства, и, если они что-то находят, это только добавка в копилку наших знаний. Но это совершенно не исключает всего того багажа, который уже накоплен почти вот за год", - добавил вирусолог.

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