"Прошу прощения": Петросян оправдался за слова о Джигарханяне

Он жалеет о сказанном

Юморист Евгений Петросян прокомментировал шумиху, которую вызвали его слова о покойном актере Армене Джигарханяне.

Недавно Петросян пришел на YouTube-шоу Вячеслава Манучарова. Среди всего прочего, он рассказал о последних днях Джигарханяна, который скончался 14 ноября. "Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях!" - заявил Петросян.

Приемный сын Армена Джигарханяня назвал эти слова "бредом". "Он разом превзошел все свои многолетние шутки сомнительного содержания", - сказал Степан. Друг покойного артиста Артур Согомонян сказал, что Петросян и Джигарханян не общались, поэтому юморист просто не мог ничего знать о состоянии актера перед кончиной.

15 декабря Евгений Петросян написал в Instagram, что на него со всех сторон посыпались упреки по поводу его слов о Джигарханяне. По словам артиста, о последних днях актера он узнал от малознакомого человека, который якобы был в больнице, где лежал Джигарханян.

"Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста", - заявил Евгений Петросян.

Он сказал, что Вячеслав Манучаров заводил темы, о которых они перед интервью не договаривались. После разговора Петросян попросил вырезать из видео кусок про Джигарханяна.

"Манучаров дал еще раз свое "честное слово" и, подсунув мне какую-то писульку, которую я имел несчастье подписать, пообещал при этом заранее показать смонтированную передачу и все эпизоды, которые я посчитаю ненужными, изъять из эфирного звучания. Но!.. Он этого не сделал!" - пожаловался народный артист РСФСР.

Петросяна расстроило, что его интервью частично показали на федеральном телеканале.

"Прошу прощения, что так получилось. Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!" - закончил свой пост Евгений Петросян.

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