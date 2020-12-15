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Гинцбург рассказал, когда вакцинация "Спутником V" дойдет до беременных

11:44
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Сначала вакцину испытают на детях

Несмотря на то, что официально пострегистрационные испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заканчиваются в мае, результаты могут стать понятны уже в начале нового года, считает директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Если по протоколу, то в мае, так как полгода наблюдение должно идти после того, как будет привит последний доброволец. А если посмотреть на эти результаты по отчёту, который мы будем подавать, после того как подведём черту под вакцинацией без полугодового потом наблюдения, то это может быть и январь месяц", - объяснил Гинцбург.

Он добавил, что препарат еще не был испытан на детях и беременных. При этом до будущих матерей вакцинация доберется в последнюю очередь. После окончания испытаний на взрослых его проверят на детях, и лишь после них – на беременных, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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