Депутат МГД Титов: Приложение инвестпортала Москвы дает предпринимателям доступ к инструментам развития

В период пандемии бизнесу требуется особая поддержка со стороны властей
Инвестиционный портал Москвы запустил приложение для предпринимателей. По мнению депутата Мосгордумы Андрея Титова, подобное приложение позволит предпринимателям расширить доступ к инструментам развития.
Парламентарий напомнил, что на сегодняшний день в столице функционирует целый комплекс мер по поддержке предпринимателей. В них входят льготы по налогам и имущественным платежам, льготные займы, субсидии на выставочную деятельность и многое другое.
"И в соответствии с требованиями времени, ограничений пандемии, работа организована так, чтобы любое действие можно было сделать в дистанционном формате. Создание приложения - это логичный шаг в продолжение поддержки предпринимателей", - подчеркнул Титов.
По его словам, на сегодняшний день при помощи приложения инвестпортала investmoscow.ru можно информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, направить обращение в органы власти или узнать актуальные деловые новости, задать вопросы специалистам правительства Москвы об инвестиционной деятельности, заявить о проблеме и внести предложения. В дальнейшем при помощи сервиса можно будет даже оформить льготные займы.
Депутат заявил, что приложение отлично подходит и для консультации бизнесменов по различным вопросам. "Каждый вопрос важен и будет отправлен напрямую в профильное ведомство, и ответ будет доступен прямо в личном кабинете. Оперативная консультация, поддержка в начинаниях очень важны сейчас, когда многие предприниматели ищут возможности для развития, новые рынки для своей продукции", - считает Титов.
Он добавил, что в столь сложный эпидемиологический период одной из важнейших задач является именно поддержка бизнеса, передает АГН "Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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