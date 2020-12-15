В Аргентине погасло солнце (видео)

Затмение продолжалось два часа
Жители Южной Америки имели возможность наблюдать полное солнечное затмение.
Особенно хорошо природное явление было видно в Чили и Аргентине. Более 100 тысяч человек в защитных очках вышли на местные пляжи и аплодировали, когда Луна закрыла солнечный диск.
Ряд городов погрузились в полную темноту, сложилось впечатление, будто Солнце выключили как фонарь. Затмение продолжалось порядка двух часов, затем светило вновь выглянуло из-за Луны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"