В Аргентине погасло солнце (видео)

Затмение продолжалось два часа

Жители Южной Америки имели возможность наблюдать полное солнечное затмение.

Особенно хорошо природное явление было видно в Чили и Аргентине. Более 100 тысяч человек в защитных очках вышли на местные пляжи и аплодировали, когда Луна закрыла солнечный диск.

Ряд городов погрузились в полную темноту, сложилось впечатление, будто Солнце выключили как фонарь. Затмение продолжалось порядка двух часов, затем светило вновь выглянуло из-за Луны.

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