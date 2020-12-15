Россиянка родила ребенка в аквапарке

Ей подарили пожизненный абонемент
Жительница Костромы родила третью дочку во время посещения аквапарка в Ярославле. Она находилась на последнем месяце беременности.
У женщины начались схватки, когда ее муж с двумя дочками катались на водных аттракционах. Гражданку на носилках доставили в медицинский пункт.
Сотрудники парка вызвали скорую помощь, однако младенец появился на свет еще до приезда врачей. Роженица вела себя спокойно и руководила молодой выпускницей медучилища, которая работает фельдшером в аквапарке.
Роды прошли благополучно. Девочку назвали Алисой.
Руководство аквапарка подарило многодетной матери пожизненный абонемент на бесплатное посещение, пишет МК.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"