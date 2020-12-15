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Доктор Мясников назвал безопасную альтернативу обезболивающим

12:11
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Снимающие боль препараты могут сильно навредить организму

Люди принимают некоторые препараты в качестве обезболивающих, но тем самым лишь вредят своему здоровью, заявил доктор Александр Мясников. Он рассказал, чем можно заменить популярные лекарства.
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Врач отметил, что сейчас люди принимают в качестве обезболивающих разные препараты, начиная от "древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов". Подобные лекарства относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам, которые могут вызвать инфаркты, инсульты, гипертонию или сказаться на ходе сердечных заболеваний. Особенно негативно такие лекарства сказываются на пожилых людях.

Мясников подчеркнул, что большинству людей нельзя их использовать, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Россия1. Вместо этого он рекомендовал применять в качестве обезболивающего парацетамол. Хоть он тоже по большому счету относится к нестероидным противовоспалительным, у этого препарата нет побочных действий, которые могут негативно сказаться на желудке или сердце, отметил доктор.

"Если у тебя что-то болит, и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол", - резюмировал Мясников.

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