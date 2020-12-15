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Составлен рейтинг самых угоняемых машин в 2020 году

12:20
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Эксперты объяснили их популярность среди преступников

За девять месяцев текущего года число угонов упало на 20% из-за ужесточения процедуры пересечения границ. Самыми угоняемыми по-прежнему считаются японские авто. 
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"Угнанные автомобили, прежде всего премиум-класса, стало невозможно перевести на другие территории, также к нам в страну не попали группы угонщиков из сопредельных стран", - рассказал "Известиям" директор департамента андеррайтинга автострахования "Альфастрахование" Илья Григорьев. 

По его словам, в 2020 году преступники стали реже угонять такие иномарки, как Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. 

В число самых угоняемых авто попали Toyota Camry, Lexus LX, Toyota RAV4, Lexus RX, Hyundai Tucson, Kia Sorento, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio и Mercedes-Benz S-Сlass. 

Японские машины традиционно занимают первые места в рейтинге, поскольку они пользуются большим спросом на вторичном рынке. 

"Машины Toyota - самые высокодоходные из всех существующих на рынке России, так как теряют меньше всего после выхода из салона и не так сильно падают в цене спустя годы, в отличие от конкурирующих брендов", - сказал Андрей Курчанов, глава компании по установке иммобилайзеров "Угона.нет". 

Эксперты говорят, что с помощью специальных электронных и механических средств злоумышленник может угнать машину за 5-10 минут.

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