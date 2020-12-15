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В Москве задержали устроившего стрельбу из Maybach мужчину

12:33
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Подозреваемый считает, что ничего не нарушил

В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна автомобиля Maybach.

Им оказался 37-летний безработный житель Красногорска (Московская область).  Подозреваемый объяснил полицейским, что просто "решил проверить пригодность пистолета" и трижды выстрелил в воздух, находясь на заднем сидении автомобиля.

"Я достал его из кармана двери, решил проверить, работает или не работает. Открыл окно и, находясь у себя в машине, произвел выстрелы в окно. Я не делал этого на улице и в общественном месте", - рассказал задержанный на допросе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщили в столичном главке МВД.  Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Инцидент произошел 13 декабря в центре Москвы. В интернете появилось видео где неизвестные на Maybach едут по Тверской улице и несколько раз выстрелили из окна, а после чего скрылись. Позднее стало известно, что автомобиль оформлен на столичного бизнесмена, однако стрельбу вел другой человек.

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