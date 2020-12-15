В Нидерландах из-за COVID-19 вводится режим полного локдауна

Закрылось почти все

В Нидерландах вводится практически полный локдаун. С 15 декабря в стране закрылись все магазины, кроме продуктовых, рестораны, бары, парикмахерские, строительные и садовые рынки. Не смогут работать массажисты и татуировщики.

Закроются музеи, зоопарки, театры и кинотеатры, парки развлечений, тренажерные залы, бассейны и сауны. Образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.

Отели, церкви, мечети и другие религиозные учреждения останутся открытыми. Как и международный аэропорт "Схипхол". Хотя правительство Нидерландов не рекомендует выезжать за границу как минимум до середины марта.

Кроме того, с 15 декабря дома можно принимать не более двух гостей. Исключение сделано только 24, 25 и 26 декабря. В эти дни можно пригласить трех человек.

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