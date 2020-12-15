После пожара в башкирском доме престарелых начались задержания

Трое из пяти пострадавших остаются в больнице

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после пожара в башкирском доме престарелых, где погибли 11 человек.

Трагедия расследуется по двум статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Дела объединены в одно производство.

Уже начались первые задержания. В частности, следователи допросили 43-летнюю руководительницу пансионата и провели обыски по ее месту жительства. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения, сообщили в региональном СКР.

Пожар в частном пансионате в селе Ишбулдино Абзелиловского района вспыхнул минувшей ночью. В огне погибли 11 пенсионеров в возрасте от 57 до 80 лет, пять человек сумели спастись. Пострадавших доставили в больницу. Двух отпустили сразу после осмотра, еще трое остаются под наблюдением врачей. Их состояние в норме.

Среди возможных причин возгорания - неаккуратное обращение с огнем или неисправность электропроводки. Назначен комплекс экспертиз.

Как сообщает "Интерфакс", одноэтажный деревянный пансионат работал легально, но права на круглосуточное размещение не имел. В администрации района отметили, что дом престарелых мог быть перегружен.

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