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"Никто не находил молоденьких": Деревянко объяснил расставание с Мясищевой

13:10
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Они вместе воспитывают дочерей

Актеры Павел Деревянко и Дарья Мясищева, которые воспитывают двух детей, официально подтвердили слухи о расставании.
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Деревянко и Мясищева записали видео в Instagram, с помощью которого продемонстрировали, что они остались в хороших отношениях после расставания. Они улыбаются. Актриса обнимает отца своих детей. 

"Мы по-прежнему любим друг друга, мы по-прежнему уважаем друг друга, мы партнеры, друзья. Мы просто не пара. Никто не находил молоденьких. У нас все хорошо", - сказал Павел Деревянко.

Ранее появились слухи, будто актер встретил новую любовь. 

"И никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. Мы свободные и счастливые люди", - отметила Дарья Мясищева. 

В 2010 году у Деревянко и Мясищевой родилась дочь. Возлюбленные жили отдельно. По словам актера, у них с возлюбленной были свободные отношения. В 2014 году актриса родила вторую дочь. С тех пор они стали жить все вместе.

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