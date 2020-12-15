ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тодоренко призналась, что у нее почти нет времени на мужа

13:13
  • вторник
  • 15 декабря 2020

У телеведущей много времени отнимает работа

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам, что из-за напряженного рабочего графика ей приходится планировать буквально каждый свой шаг, в том числе свидания с мужем.

Топалов нежно признался в любви Тодоренко в день рождения сына
Тодоренко рассказала, как развлекает сына из командировок

Звезда заявила, что всегда относилась к тому типу людей, которые "только что ели бургер в кафе в центре города, а через полтора часа пересекли границу Польши". Однако теперь в график приходится вносить все – начиная с рабочих проектов и заканчивая встречами с друзьями и свиданиями с любимым супругом.

Тодоренко предположила, что планировать все мероприятия приходится из-за большого объема работы. Кроме того, еще одной причиной могло стать рождение ребенка, заявила телеведущая.

"Сейчас без режима никуда. Интересно, что это: появление ребёнка так повлияло или просто Регишка повзрослела?" - задалась вопросом знаменитость.

Подписчики поддержали свою любимицу и похвалили ее работоспособность. "Я думаю, это внутренняя целостность и взрослость"; "Молодец, везде успевает: и на работах, и с ребенком, таких девушек мало в наше время", - написали в комментариях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.