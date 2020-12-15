Тодоренко призналась, что у нее почти нет времени на мужа

У телеведущей много времени отнимает работа

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам, что из-за напряженного рабочего графика ей приходится планировать буквально каждый свой шаг, в том числе свидания с мужем.

Звезда заявила, что всегда относилась к тому типу людей, которые "только что ели бургер в кафе в центре города, а через полтора часа пересекли границу Польши". Однако теперь в график приходится вносить все – начиная с рабочих проектов и заканчивая встречами с друзьями и свиданиями с любимым супругом.

Тодоренко предположила, что планировать все мероприятия приходится из-за большого объема работы. Кроме того, еще одной причиной могло стать рождение ребенка, заявила телеведущая.

"Сейчас без режима никуда. Интересно, что это: появление ребёнка так повлияло или просто Регишка повзрослела?" - задалась вопросом знаменитость.

Подписчики поддержали свою любимицу и похвалили ее работоспособность. "Я думаю, это внутренняя целостность и взрослость"; "Молодец, везде успевает: и на работах, и с ребенком, таких девушек мало в наше время", - написали в комментариях.

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