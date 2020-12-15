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В Москве начнут штрафовать за нарушение антикоронавирусных мер по данным в соцсетях

13:40
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Не все столичные предприятия соблюдают предписания властей

В Москве инспекторам разрешат штрафовать людей за нарушение антикоронавирусных мер, основываясь на публикациях в соцсетях. Доказательствами нарушений могут стать фотографии, видео и другие материалы, размещенные в интернете.

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Руководитель главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что около 10% московский предприятий не соблюдают введенные в столице ограничительные меры, передает РИА Новости.

"К счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. <...> Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы", - сообщил он.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации.

Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00. Доставка готовых блюд и торговля на вынос могут работать круглосуточно. Организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовано использовать систему чекин для посетителей и работников.

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