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Мишустину рассказали о работе над проектом единого номера по COVID

14:42
  • вторник
  • 15 декабря 2020

В России вводят телефонный номер 122 для вопросов по коронавирусу и вызова врача

О развитии коммуникаций и повышении доступности интернет-сервисов в условиях пандемии говорили на встрече премьер-министр Михаил Мишустин и глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Как отметил президент компании, ключевым приоритетом остаётся обеспечение граждан широкополосным доступом в интернет. Ежегодно на эти цели выделяется более 10 миллиардов рублей.

В январе "Ростелеком" приступит к выполнению программы устранения цифрового неравенства в новом формате, сообщает "ТВ Центр". К сети подключат более 10 тысяч небольших населённых пунктов, в которых проживают до 250 человек. Как подчеркнул премьер, на сегодняшний день "Ростелеком" является важнейшей платформой, которая помогает гражданам и бизнесу получать качественные услуги в сетевом пространстве.

"Нагрузка на портал государственных услуг, оператором которого является ваша компания, возросла кратно. Мы все это знаем и видим. И вы достаточно эффективно решили вопросы, связанные с расширением возможностей собственно говоря трафика, который поступает ежеминутно на портал государственных услуг", - заявил Мишустин.

"В соответствии с вашим поручением мы занимаемся организацией связи по номеру 122 на территории всей страны. Сегодня такая работа нами проведена, в каждом из регионов по этому номеру граждане могут позвонить. Мы используем современные технологические решения, так называемые виртуальные телефонные станции, программы с использованием искусственного интеллекта и, разумеется, колл-центры", - сказал Осеевский.

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