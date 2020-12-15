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Экономика и коронавирус: Путин и Руденя обсудили ситуацию в Тверской области

14:38
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Губернатор доложил президенту, что ситуация по коронавирусу находится под контролем

Борьбу с распространением коронавируса в Тверской области обсудил президент Владимир Путин с губернатором Игорем Руденей, передает "ТВ Центр". Глава региона доложил: ситуация находится под контролем, коечных мест хватает, а введённые ограничения не препятствуют росту экономики.

"В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. По коечному фонду, по запасам: у нас он сейчас составляет, в текущей ситуации, порядка 15%. Но у нас есть "горячий" резерв, мы заблаговременно закупили оборудование, соответственно, сделали кислород, подводку в больницы, которые под ковидные госпитали планируются. Поэтому запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный", - заявил Руденя.

По словам губернатора, несмотря на непростую ситуацию, в Тверской области удалось избежать экономического спада. И даже получилось привлечь крупные инвестиции в промышленность и сельское хозяйство. Успешно действуют и программы по поддержке малого и среднего бизнеса.

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