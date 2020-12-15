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Эксперты обсудили подготовку наблюдателей к выборам в Госдуму

14:42
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Тема обсуждалась на онлайн-семинаре ассоциации "Независимый общественный мониторинг"

Подготовку наблюдателей к предстоящим выборам в Госдуму обсудили во вторник на онлайн-семинаре ассоциации "Независимый общественный мониторинг", сообщает "ТВ Центр".

В ходе встречи эксперты подвели итоги работы наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также в единый день голосования. Опытом поделились представители разных регионов нашей страны. На семинаре отметили, что активность граждан на выборах во многом зависит от работы наблюдателей.

"Есть еще моменты, над которыми стоит работать. Это и совершенствование методики подготовки наблюдателей, и большая активность экспертов в оценке всех стадий избирательного процесса - не только дня голосования, но и регистрации кандидатов, агитации - всех стадий, вокруг которых возникают предвыборные баталии, полемика, разные оценки", - сказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

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