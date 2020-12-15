Собянин поздравил московский завод "Рено" с выпуском 1,5-миллионного автомобиля

Несмотря на пандемию, компания продолжает развитие

Сергей Собянин поздравил коллектив московского завода "Рено" с 15-летием. Глава города принял участие в церемонии схода с конвейера полуторамиллионного автомобиля. Мэр города отметил, что, несмотря на пандемию, компания продолжает развитие.

С первого взгляда сложно представить, что это отлаженная система. Во всем многообразии деталей, кажется, легко запутаться. Но вот уже 15 лет здесь, на московском автомобильном заводе "Рено", при сборке Машин не пропущено ни одного болта.

Это первоначальный этап сборки автомобилей - сварочный цех (см. видео репортажа). Здесь все максимально автоматизировано. Из этих непонятных частей из-под чувствительной, но крайне точной механической руки робота в результате получается крепкий кузов, которой затем пойдёт на покраску, а затем на окончательную сборку.

Сегодня здесь особенный день. С конвейера сошёл полуторамиллионный экземпляр. На заводе признаются, без роботов достичь таких результатов было бы сложно. Тем не менее, большая часть работы по сборке все-таки находится в человеческих руках. На предприятии трудится порядка пяти тысяч человек.

"Завод "Рено" в России можно считать совместным проектом правительства Москвы и компании "Рено". Мы заключили соответствующий инвестиционный договор по развитию этой промышленной площадки. Я думаю, что ни компания, ни правительство точно не пожалели об этом проекте. Он год от года развивается и сегодняшнее 15-летие - это не просто формальность, что там вот какой-то юбилей, это действительно веха в развитии завода. И полуторамиллионный автомобиль - это не те автомобили, с которых вы начинали, это совершенно другая машина", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Подвоз запчастей в цеха полностью роботизирован. По заводу передвигается 150 "умных" тележек. Технология беспилотников разработана здесь же, на московском заводе. Она оказалась настолько успешной, что сейчас ее, пока в тестовом режиме, применяют в больнице в Коммунарке для подвоза постельного белья и питания для пациентов.

По словам представителей компании, завод быстро наверстал упущенное после снятия режима самоизоляции. На предприятии даже смогли обновить одну из моделей, обеспечить ее бесперебойное производство и выпустить в продажу. Сегодня за день с конвейера сходит чуть больше 400 автомобилей.

Илья Данильцев, Андрей Талалай, Дмитрий Шаракин и Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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