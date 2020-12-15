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В Москве появилась мемориальная доска в честь Владимира Черникова

15:10
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Бывший министр правительства столицы многое сделал для города

В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Черникову, бывшему министру правительства Москвы, сообщает "ТВ Центр".

Гранитную плиту установили на здании Московского высшего общевойскового командного училища. Черников многое сделал для столицы, особенно в области туризма и СМИ.

В последние годы он руководил Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города.  В церемонии  приняли участие представители власти, а также родные, друзья и коллеги.

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