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Девять округов Москвы присоединились к акции по раздельному сбору мусора

15:26
  • среда
  • 16 декабря 2020

Акция продлится до 24 декабря

Сразу девять округов Москвы присоединились к акции по раздельному сбору отходов. Сейчас по районам столицы курсируют специальные мобильные пункты приема. В них можно сдать на переработку стеклянные бутылки, макулатуру, пакеты, алюминиевые банки и пластик.

Для каждого участника приготовили вознаграждение - это сертификаты в экологические центры, промокоды на книги и сумки-авоськи.

Эта акция проходит в Москве уже почти год и продлится до 24 декабря. За это время удалось собрать свыше 600 тонн отсортированного мусора. Кто не успеет к ней присоединиться, всегда может воспользоваться специальным синими контейнерами возле дома.

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