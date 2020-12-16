Девять округов Москвы присоединились к акции по раздельному сбору мусора

Акция продлится до 24 декабря

Сразу девять округов Москвы присоединились к акции по раздельному сбору отходов. Сейчас по районам столицы курсируют специальные мобильные пункты приема. В них можно сдать на переработку стеклянные бутылки, макулатуру, пакеты, алюминиевые банки и пластик.

Для каждого участника приготовили вознаграждение - это сертификаты в экологические центры, промокоды на книги и сумки-авоськи.

Эта акция проходит в Москве уже почти год и продлится до 24 декабря. За это время удалось собрать свыше 600 тонн отсортированного мусора. Кто не успеет к ней присоединиться, всегда может воспользоваться специальным синими контейнерами возле дома.

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