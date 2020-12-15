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Собянин поздравил коллектив московского завода "Рено" с 15-летием работы

13:28
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Завод выпустил 1,5-миллионный автомобиль

Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии схода с конвейера 1,5-миллионного автомобиля на столичном заводе "Рено". Сегодня завод отмечает 15-летие.

По словам мэра столицы, этот завод можно считать совместным проектом правительства Москвы и компании Renault. Стороны уже заключили инвестдоговор по развитию площадки.

"Я думаю, что ни компания, ни правительство точно не пожалели об этом проекте. Он год от года развивается и сегодняшнее 15-летие - это непросто формальность, какой-то юбилей, это действительно веха развития завода. И 1,5 миллионный автомобиль - это не те автомобили, с которых вы начинали. Это совершено другая машина и хорошо, что вы в прошлом году, в этом году и в следующем году запускаете новые модели. Каждая модель на самом лучшем мировом уровне", - сказал Собянин.

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