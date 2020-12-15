В Москве зажгли новогоднее освещение

Столицу украсили сказочными арками на Тверской улице и новогодним шаром на Поклонной горе

Зима, наконец, показала свой настоящий характер. Сильный снегопад начался в городе ещё накануне и шёл всю ночь. Все столичные коммунальщики вышли на сплошное прометание улиц, уборку дворов и крыш. Впрочем, что для одних - будни, для других - повод для радости. Судя по постам в соцсетях, настроение у москвичей вполне новогоднее. Столица к зимним праздникам готова.

Под крики "Ура" и "С наступающим" в столице теперь уже официально зажглась вся новогодняя иллюминация. Сияющие тысячами огней сказочные арки на Тверской, самый большой светящийся новогодний шар на Поклонной горе, праздничные ростокинские мишки с Северного полюса - а всего город к празднику украсили порядка четырех тысяч масштабных световых инсталляций, свыше тысячи ёлок и километры гирлянд.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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