Как в Москве прощались с Валентином Гафтом. Видео

Церемония прошла в "Современнике"

Сегодня в Москве простились с Валентином Гафтом. Феноменальный, парадоксальный, фантастический, любивший риск и острое слово. Его знали и любили миллионы зрителей, а хлёсткие эпиграммы цитировали все. Не поддаться обаянию этой невероятно многогранной личности было невозможно. Валентин Гафт сыграл десятки ролей в кино, но главным для себя считал работу в родном "Современнике".

В "Современник" к Гафту. Проститься. Это для многих сегодня оказалось очень важно. В который раз сказать, какой он неповторимый, невероятный, и как без него теперь невыносимо.

"Наш театр сегодня окончательно осиротел", - говорит актер театра "Современник" Илья Древнов.

"Для нас, спортсменов, особенно хоккеистов - большая утрата. Потому что он первым из актеров сыграл хоккеиста, хотя он сказал, что эта роль была ему очень сложна. Но мы помним", - рассказывает Владислав Третьяк.

Никакой другой профессии, кроме актёрской, для Валентина Гафта и не существовало. С первой попытки поступил в школу-студию МХАТ. Долго искал - именно свой театр. А когда нашел, оставался верен полвека. "Современник" подошёл ему по группе крови. Гафт и сам работал над каждой ролью скрупулезно, мучительно. И его уроки коллеги по сцене ценили особенно. Сергей Гармаш вспоминает, как не давался ему однажды монолог.

"И вот в этой гримерке, в которой мы находились вдвоем, совершенно без предупреждения он схватил меня как-то так за шиворот, с каким-то совершенно горящими глазами стал говорить мой монолог, который не получался. И говорит: ты должен как будто бы железную пику воткнуть ему в грудь", - вспоминает Сергей Гармаш.

Лия Ахеджакова впервые встретилась с Гафтом на радио в двадцать три года. Так рядом потом и прошла вся жизнь.

"И от него можно было ждать и оплеуху и невероятную нежность. Валечка, я тебя благодарю за то, что была эта нежность, никаких обид не осталось, очень люблю и все помню. Прощай. Увидимся", - говорит Лия Ахеджакова.

Валентин Гафт действительно - народный артист. Публика всегда попадала под обаяние его персонажей, несмотря на то, что назвать положительными многих из них сложно.

"Великий, выдающийся, фантастический, необъяснимый артист. Гафт - это артист, которому не нужно никого играть. Это наоборот. Вот если Гафт играет Городничего, значит Городничий - вот такой!", - говорит Иосиф Райхельгауз.

Ему невозможно было не посвящать стихи.

"Ты очень напоминаешь самшит.

Такой же крепкий, такой же терпкий.

И волосы ветер слегка ворошит

на кроне твоей островерхой..." – прочитал со сцены Александр Розенбаум.

Он был абсолютно неравнодушным человеком. У него всегда и на всё было собственное мнение.

Гафт-поэт удивительно владел словом. Все знают его острые, беспощадные эпиграммы. Многие и боялись, и считали за честь - получить такое "посвящение" от Гафта. Но он еще и великолепный лирический поэт. Философ. Прекрасно понимавший, что "мы все - лишь точки мироздания". И так много этому мирозданию подаривший звездные роли и свои бесценные мудрые стихи.

Юлия Богоманшина, Игорь Константинов, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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