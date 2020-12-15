ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер

Проверка показала несоблюдение требуемых мер профилактики COVID-19

В Москве торгово-развлекательному центру "Европейский" грозит штраф в размере 1 миллион рублей или закрытие на 90 суток за невыполнение антикоронавирусных мер. Об этом сообщил заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций столицы Станислав Зинюшин.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в ТРЦ "Европейский". Торгово-развлекательным центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТРЦ "Европейский" приглашена в инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ", - объяснил он.

Зинюшин добавил, что за подобные нарушения ТРЦ могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. Если же окажется, что несоблюдение предписанных мер нанесло вред здоровью людей, сумма штрафа возрастет до миллиона рублей, либо будет подниматься вопрос о закрытии "Европейского" на 90 суток по решению суда, передает АГН "Москва".

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