Пять депутатов Госдумы повторно заболели коронавирусом

Володин назвал ситуацию тревожной

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что пятеро депутатов повторно заразились новой коронавирусной инфекцией.

Среди них - исследователь Арктики и Антарктики, Герой России и Герой Советского Союза 81-летний Артур Чилингаров, передает ТАСС.

"Что больше всего тревожит, пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и, соответственно, заразились", - объяснил спикер нижней палаты парламента во время заседания.

Всего, по последним данным, переболели или продолжают болеть 157 депутатов из 450.

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