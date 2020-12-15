ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять депутатов Госдумы повторно заболели коронавирусом

13:59
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Володин назвал ситуацию тревожной

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что пятеро депутатов повторно заразились новой коронавирусной инфекцией.

Стали известны особенности повторного заражения COVID-19
Переболевших COVID-19 предупредили о риске повторного заражения
В России официально зафиксировали повторные случаи коронавируса

Среди них - исследователь Арктики и Антарктики, Герой России и Герой Советского Союза 81-летний Артур Чилингаров, передает ТАСС.

"Что больше всего тревожит, пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и, соответственно, заразились", - объяснил спикер нижней палаты парламента во время заседания.  

Всего, по последним данным, переболели или продолжают болеть 157 депутатов из 450.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.