Названы ошибки россиян во время второй волны коронавируса

Весенний и осенний всплески заболеваемости люди восприняли по-разному

Вторую волну коронавируса россияне восприняли иначе, чем первую. Несмотря на резко возросшее число заболевших, люди все чаще нарушают масочный режим и прочие антикоронавирусные меры. Диетолог и терапевт Регина Доктор перечислила основные ошибки, которые россияне начали совершать с приходом второй волны.

По мнению эксперта, осенью люди расслабились и начали позволять себе посещение различных мероприятий. Также некоторые пациенты предпочитают заниматься самолечением, что тоже приводит к неприятным последствиям.

"Первая ошибка в том, что многие люди расслабились. В первую волну сидели дома, а сейчас начали выходить на мероприятия. Я знаю огромное количество людей, которые заболели на корпоративах, семинарах, я сама заболела во время учебы. Вторая ошибка — стресс, паника и неправильное лечение", - сказала Доктор.

Она отметила, что часто к ней обращаются пациенты, которые начали неправильно лечиться от COVID-19. Врач подчеркнула, что при коронавирусе нельзя пить антибиотики – их назначают в случае бактериальных осложнений.

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