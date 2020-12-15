ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переболевшего коронавирусом актера Шакурова вновь госпитализировали

14:37
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Его состояние ухудшилось

Народный артист России Сергей Шакуров попал в больницу из-за ухудшения состояния после коронавируса.
Ширвиндт вернулся домой после лечения от коронавируса

COVID-19 актер подхватил еще в октябре, пишет telegram-канал Mash. Шакурова положили в больницу, где ему лечили вирусную пневмонию. спустя время его отправили на домашний карантин.

Однако сегодня стало известно, что состояние актера резко ухудшилось и ему вновь потребовалась медицинская помощь. Сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние Шакурова.

Сергея Шакуров известен российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Друг", "Экипаж".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.