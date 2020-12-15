Переболевшего коронавирусом актера Шакурова вновь госпитализировали

Его состояние ухудшилось

Народный артист России Сергей Шакуров попал в больницу из-за ухудшения состояния после коронавируса.

COVID-19 актер подхватил еще в октябре, пишет telegram-канал Mash. Шакурова положили в больницу, где ему лечили вирусную пневмонию. спустя время его отправили на домашний карантин.

Однако сегодня стало известно, что состояние актера резко ухудшилось и ему вновь потребовалась медицинская помощь. Сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние Шакурова.

Сергея Шакуров известен российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Друг", "Экипаж".

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