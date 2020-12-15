Роспотребнадзор: ситуация с COVID в Петербурге стабилизируется

В городе видны первые результаты введенных ранее ограничений
В Санкт-Петербурге эпидемиологическая ситуация по коронавирусу начала стабилизироваться. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.
В ведомстве отметили, что немаловажную роль в этом сыграли введенные ранее властями антикоронавирусные ограничения.
"Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации. По разным эпидзаконам спад заболеваемости мы должны видеть через 14 дней после введения ограничений, что мы и увидели", - рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.
Она также выразила надежду, что во время новогодних праздников заболеваемость коронавирусом в городе пойдет на спад, передает Интерфакс.
Ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции среди горожан. С 30 декабря по 3 января заведения общепита будут закрыты, а театры и музеи откроются только после 10 января. Многие рестораторы города не согласились с этими правилами и заявили, что откроются в новогоднюю ночь. В ответ вице-губернатор Петербурга Евгений Елин пообещал, что власти проверят заведения с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений антикоронавирусных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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