ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин присвоил статус инвестпроекта заводу ветпрепаратов в Черёмушках

15:35
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Открытие намечено на 2022 год

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по строительству завода ветеринарных препаратов в Черемушках, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Собянин поздравил московский завод "Рено" с выпуском 1,5-миллионного автомобиля
Депутат Мосгордумы Титов: Инвестпортал Москвы дает предпринимателям доступ к инструментам развития

Завод будет построен в Научном проезде рядом с вл. 6. Для него выделили земельный участок площадью 0,33 га. Площадь самого здания составит 3,8 тысяч квадратных метров.

"Статус инвестиционного приоритетного проекта присвоен проекту ООО "БиноМедВетСервис" по созданию производства ветеринарных препаратов в районе Черемушки (ЮЗАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - отметили в мэрии.

В новом производственном комплексе будут выпускать пять ветеринарных препаратов, которые используются для лечения собак, кошек, сельскохозяйственных животных и спортивных лошадей. Предполагается, что в год завод сможет производить до полумиллиона единиц продукции. Также на предприятии будет создано 85 рабочих мест. Открытие намечено на 2022 год. На реализацию проекта будет выделено 514 миллионов рублей.

"Реализация инвестиционного проекта позволит создать полный цикл производства на территории Москвы. В настоящее время производство конечного продукта компании "БиноМедВетСервис" осуществляется в Беларуси на Гомельском заводе ветеринарных препаратов (на основании контракта по переработке сырья), а производство действующего вещества - в Германии <...> Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 17% до 12,5%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю (0,7% от суммы начисленного налога)", - сказано в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Завод по производству лекарств
Завод по производству лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.