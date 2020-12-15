Собянин присвоил статус инвестпроекта заводу ветпрепаратов в Черёмушках

Открытие намечено на 2022 год

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по строительству завода ветеринарных препаратов в Черемушках, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Завод будет построен в Научном проезде рядом с вл. 6. Для него выделили земельный участок площадью 0,33 га. Площадь самого здания составит 3,8 тысяч квадратных метров.

"Статус инвестиционного приоритетного проекта присвоен проекту ООО "БиноМедВетСервис" по созданию производства ветеринарных препаратов в районе Черемушки (ЮЗАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - отметили в мэрии.

В новом производственном комплексе будут выпускать пять ветеринарных препаратов, которые используются для лечения собак, кошек, сельскохозяйственных животных и спортивных лошадей. Предполагается, что в год завод сможет производить до полумиллиона единиц продукции. Также на предприятии будет создано 85 рабочих мест. Открытие намечено на 2022 год. На реализацию проекта будет выделено 514 миллионов рублей.

"Реализация инвестиционного проекта позволит создать полный цикл производства на территории Москвы. В настоящее время производство конечного продукта компании "БиноМедВетСервис" осуществляется в Беларуси на Гомельском заводе ветеринарных препаратов (на основании контракта по переработке сырья), а производство действующего вещества - в Германии <...> Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 17% до 12,5%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю (0,7% от суммы начисленного налога)", - сказано в сообщении.

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