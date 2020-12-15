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Минздрав объявил о старте вакцинации от COVID-19 по всей стране

15:29
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Лекарство доставлено во все регионы

Во всех субъектах Российской Федерации по состоянию на 15 декабря ведется вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, вакцина доставлена во все регионы страны.

Мурашко также сообщил, что разработаны параметры качества перевозки и хранения лекарства, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса "Спутник V" поставлена во все 85 регионов страны. Те, кто сделал прививку, должны придерживаться режима самосохранения – носить маски, избегать большого скопления людей, а также соблюдать гигиену.

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