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Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости ОРВИ

15:25
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Вакцинация от гриппа сыграла свою роль

Интенсивность распространения ОРВИ в России снизилась в первой половине декабря. По словам главы Роспотребнадзора АнныПоповой, это результат вакцинации от гриппа – при том, что число привитых россиян еще не достигло 60%.
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"В первой половине декабря мы отмечаем снижение интенсивности распространения ОРВИ, грипп практически не регистрируется", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора отметила, что целевой показатель охвата иммунизацией против гриппа пока не достиг 60% - на сегодняшний день привито 54% от общей численности населения. Еще 6% получат прививки в течение этой недели – вакцина уже доставлена во все регионы в необходимом количестве.

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