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Бывший сотрудник "Радио Свобода" рассказал о цензуре в холдинге

15:35
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Новости нужно делать по "рекомендациям" , а коллегам - писать друг на друга доносы

Уволенный из холдинга "Радио Свобода" (организация признана иноагентом – прим. ред.) журналист Александр Орлов рассказал о рабочих стандартах корпорации.
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Орлов работал шеф-редактором центральноазиатской новостной программы на "Радио Свобода" в Праге, где базируется радиостанция. Проблемы с руководством начались в связи с подачей информации о конфликте в Сирии. Например, в отношении членов Аль-Каиды (организация запрещена в России – прим. ред.) нельзя было употреблять термин "террористы", а количество самолетных вылетов США на Ракку требовали занижать.

"Уволили меня из-за города Ракки. Мы были вынуждены делать все время репортажи из Сирии – для Средней Азии тема важная. И вот чем больше росла интенсивность налетов, тем меньше требовали про Ракку говорить", - объяснил RT Орлов.

Цензуре подвергались и другие материалы. Например, про Украину, Донбасс, Крым. На каждую тему был список указаний. После увольнения Орлов хотел выложить "рекомендации" по Сирии, однако не сделал этого.  

"Оказалось, там все еще жестче... И качество корпоративной культуры... Она предполагает: если ты врешь, ты еще и не должен сомневаться в том, о чем врешь", - заметил журналист.

На "Радио Свобода" гнилыми оказалась не только редакторские стандарты, но и отношения между коллегами. Совершенно нормальным считается донести друг на друга начальству, прочитать черновики и личные записи журналиста.

"Доходило до безумных мелочей. Я пишу подводку к сюжету, там такая общередакционная программа Octopus... Прибегают: "Что у тебя в эфире?" Оказывается, в черновике что-то слишком вольное себе позволил: написал, пошутил, потом удалил", - рассказал Орлов.

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