Попова: стабилизация ситуации с коронавирусом в России "достаточно хрупкая"

Более десятка регионов показывают рост заболеваемости

Полтора десятка российских регионов все еще показывают рост заболеваемости коронавирусом. Стабилизация ситуации с COVID-19 в стране достаточно хрупкая, заявила глава роспотребнадзора Анна Попова.

"В стадии стабилизации 68 субъектов, однако же в стадии продолжающего роста еще находится 15 субъектов... Я бы хотела отметить, что достигнутая стабилизация достаточно хрупкая", - сообщила главный санитарный врач на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В таких условиях, по словам Поповой, принимаемые властями меры по профилактике распространения коронавируса адекватны и целесообразны – особенно если учесть наступление новогоднего периода. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в период предпраздничной суеты контроль за соблюдением ограничений - особая задача для каждого субъекта федерации.

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