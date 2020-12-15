Попова оценила ситуацию со сроками выдачи результатов тестов на COVID

Большая часть исследований выполняется в срок

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день нарушения по срокам выдачи результатов тестов на COVID-19 регистрируются в 38 регионах страны.

"Нарушения мы регистрируем в 38 регионах, эта работа продолжается, мы уделяем ей особое внимание", - отметила глава ведомства.

Попова добавила, что, согласно отчетам, 97% тестирований выполняются в течение двух суток после взятия биоматериала, передает РЕН ТВ.

Ранее Роспотребнадзор поручил сократить сроки выполнения тестов на коронавирусную инфекцию до 48 часов. При этом считается, что результаты наиболее точные на восьмой день с момента заражения.

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