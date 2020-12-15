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ВОЗ нашла причину низкой смертности от коронавируса в России

16:27
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Отмечена эффективная работа системы здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения нашла объяснение низким показателям смертности от COVID-19 в России. Это эффективная работа системы здравоохранения, которая вовремя госпитализирует заболевших и обеспечивает их качественным лечением, заявила представитель ВО) в России Мелита Вуйнович.
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"Один из очень хороших моментов, что система здравоохранения в России в большинстве регионов смогла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации. Это не все пациенты, но те, которые нуждаются в кислородной терапии и более сложном уходе", - отметила Вуйнович  в эфире радио "Комсомольская правда".

Представитель ВОЗ напомнила, что Россия находится на четвертом месте по числу выявленных случаев коронавируса – и при этом имеет достаточно низкий уровень летальности. Именно эффективной работой системы здравоохранения, по словам Вуйнович, и объясняется этот феномен, передает ТАСС.

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