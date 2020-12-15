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Открытие горнолыжного сезона в Сочи перенесли из-за аномального тепла

17:01
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Старт запланирован на 25 декабря

Открытие горнолыжного сезона в Сочи переносится на неделю. Причина – отсутствие снега на курорте "Роза Хутор": в горных районах по-прежнему стоит теплая погода.

"Ранее мы объявляли о 18 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже - как только позволят погодные условия, предположительно, 25 декабря", - сообщает администрация курорта. При этом курорт открыт для туристов: работают отели и три подъемника.

В сообщении отмечается, что еще в ноябре было заготовлено 150 кубометров искусственного снега. Это хорошая основа для горнолыжных трасс – однако для комфортного и безопасного катания его недостаточно. В Сочи ждут похолодания и снега.

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