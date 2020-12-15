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В России вводят фиксированные цены на масло и сахар

17:26
  • вторник
  • 15 декабря 2020

За Уралом будет применяться корректирующий коэффициент

Масло и сахар будут продаваться по фиксированным ценам во всех регионах России до Урала включительно. В Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере из-за дорогой логистики применят корректирующий коэффициент, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
В Минпромторге не увидели предпосылок для роста цен на продукты в России

"Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты", - заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия-24". Замглавы Минпромторга подчеркнул, что после фиксации стоимости некоторых товаров предпосылок для роста цен на социально значимые продукты питания нет.

Как сообщалось, 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат специальные соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями.

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