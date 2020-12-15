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Лукашенко раскрыл секрет личной защиты от коронавируса

18:13
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Президент Белоруссии уверен, что "зараза" к нему не пристанет

Белорусские врачи переживают за президента Александра Лукашенко. Об этом главе государства рассказали сотрудники областной больницы в Могилеве, куда он прибыл с рабочей поездкой. Медики считают, что президент подвергается риску, он недостаточно защищен, посещая "красную зону" и общаясь с больными COVID-19.
Лукашенко заявил о непростой ситуации с COVID-19 в стране

"Как не защищен? Халат, я сказал, дезинфицирую. Мне кажется, что я нормально защищен, учитывая, что я человек деревенский, иммунитет у меня какой-то есть. Я психологически верю, что я нормально защищен, но, если вы видите, что я неправильно поступаю, вы меня не копируйте", - успокоил врачей Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что это вовсе не геройство. Просто он уже перенес коронавирус и надеется, что второй раз "зараза не пристанет". Лукашенко в последнее время посещал больницы в белорусских регионах, он заходил в палаты и общался с больными COVID-19. При этом президент не надевал защитные очки и перчатки, а медицинскую маску иногда приспускал, чтобы она не мешала ему разговаривать, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

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