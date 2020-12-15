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В России утвердили порядок распределения вакцин от COVID-19

20:31
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Снабжением занимаются 89 медорганизаций

Количество граждан, получивших прививку от коронавируса, приближается к 30 тысячам. Эта цифра была названа во вторник в ходе совещания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией, передает "ТВ Центр".
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Премьер Михаил Мишустин сообщил, что уже готов план поставок вакцины в регионы на ближайшие три месяца. В частности, в декабре на местах получат 480 тысяч доз препарата. Все субъекты федерации представили в правительство логистические паспорта. Снабжением занимаются 89 медицинских организаций, которые получают оптовые партии для дальнейшего распределения. В общей сложности задействовано 1229 учреждений.

Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию по  всей стране. Как подчеркнул глава кабмина, процедура должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь, вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. Регионы смогут по своему усмотрению расширять этот список. Государство берет процесс под особый контроль. 

"Производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию об остатках препарата. А министерство в течение двух дней распределит его по регионам в зависимости от потребности. Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей. Сейчас таких пациентов большинство. Правительство уже выделяло субъектам России более 5 миллиардов рублей на закупку необходимых препаратов. Дополнительно направим регионам еще 2 миллиарда 800 миллионов рублей", - отметил Мишустин.

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