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Десятки полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Киеве

18:43
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Предприниматели выступили против карантинных мер

Акция протеста предпринимателей в Киеве, недовольных введением ограничений украинскими властями, закончилась столкновениями с полицией. Пострадали около 40 стражей порядка, по некоторым данным, есть раненые и среди участников митинга.
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"Пострадали около 40 полицейских, в основном они получили ожоги глаз. Один полицейский потерял сознание из-за удара по голове", - сообщили в киевском полицейском главке.

Украинские предприниматели 15 декабря устроили акцию протеста в правительственном квартале Киева. Участники митинга требуют отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, а также решения о введения кассовых аппаратов. Полиция вмешалась, когда протестующие попытались установить палатки в центре украинской столицы. На месте стычки работают медики, есть сведения о пострадавших среди митингующих, передает ТАСС.

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