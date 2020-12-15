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Лавров принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Белграде

22:24
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Огонь привещли из Москвы

Россия категорически не приемлет попытки переписать историю Второй мировой войны, подвергнуть ревизии ее общепризнанные международно-правовые итоги. Во вторник об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на церемонии возложения венков и зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей Белграда, передает "ТВ Центр".
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата доставят в Белград

Лампада с частицей пламени была доставлена в сербскую столицу из Москвы с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В ходе состоявшихся переговоров Сергея Лаврова с президентом Сербии Александром Вучичем Москва и Белград вновь подтвердили свою единую позицию по отношению к тем, кто пытается обелить нацистов и их приспешников. Была подчеркнута приверженность ранее достигнутым договорённостям об углублении стратегического партнёрства во всех областях, включая политический диалог, экономическую составляющую и военно-техническое сотрудничество.

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