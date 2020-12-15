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Трамп отказывается признавать поражение после голосования выборщиков

22:31
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Байдену было отдано 306 голосов

Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава нашей страны выразил готовность к взаимодействию с будущей администрацией Белого дома. Минувшей ночью выборщики отдали демократу Байдену 306 голосов. В копилке его соперника - нынешнего президента - всего 232. Но Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать своё поражение.

Подробнее - в репортаже Лилии Акиньшиной

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