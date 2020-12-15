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На военной базе США в Европе испугались российских учений

22:33
  • вторник
  • 15 декабря 2020

При этом маневры не были сюрпризом для американских военных

Российские учения стали причиной переполоха на крупнейшей военной авиабазе США Рамштайн в Германии. Инцидент произошёл ещё в минувшую субботу, однако широкую огласку он получил только во вторник, передает "ТВ Центр".

12 декабря стратегическая подводная лодка "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырёх баллистических ракет "Булава". После чего на базе Рамштайн раздался сигнал тревоги. Сирена звучала в течение нескольких минут, а по громкоговорителям предупреждали об угрозе с воздуха.

Стоит отметить, что манёвры не были сюрпризом для американских военных. Согласно международным правилам, командование ВВС США в Европе заранее было поставлено в известность о российских учениях.

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