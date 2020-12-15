В Москве обсудили законопроекты об иноагентах

Было предложено внести ряд поправок и дополнений

Как противостоять попыткам вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику России - обсуждали во вторник в Москве на "Круглом столе" Общественной палаты. В частности, законопроекты об иноагентах, которые находятся сегодня на рассмотрении в парламенте, передает "ТВ Центр".

8 декабря Госдума в первом чтении приняла документ, расширяющий список иноагентов. К ним приравняют граждан и НКО, которые занимаются политикой в России, а деньги на это получают из-за рубежа. В ходе "Круглого стола" было предложено внести ряд поправок и дополнений к этим законопроектам. В частности, правительство сможет ругулировать образовательную, просветительскую деятельность тех или иных организаций, если за ними стоят иностранные государства. Как подчеркнул глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, эти предложения полностью находятся в правовом поле.



"Все наши предложения полностью соответствуют российской Конституции и основополагающим прниципам международного права. Эти предложения являются сами по себе консенсусными. Мы подходили к этим новациям в течение двух лет. А до этого течение 20 лет - я не утрирую, в течение 20 лет - беседовали с нашими зарубежными партнерами в том смысле, что не надо акаковать нашу страну, не надо применять против нас вот эти инструменты вмешательства. Но все наши резоны, все наши попытки уговорить, к сожалению, не имели никакого ответа. Поэтому ответом будут те меры, которые предлагаются", - заявил Климов.

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