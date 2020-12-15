Республиканцы признали победу Байдена на выборах президента США

Избранного президента поздравили в Сенате

Избранного президента США Джозефа Байдена поздравили с победой сенаторы-республиканцы. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что победитель голосования – не чужой для Сената, он многие годы посвятил государственной службе.

"Коллегия выборщиков сказала свое слово. Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джозефа Байдена… Я также хочу поздравить избранного вице-президента Камалу Харрис, нашу коллегу, сенатора из Калифорнии", - заявил Макконнелл во время заседания верхней палаты законодательного органа США.

По словам сенатора, американцы должны гордиться тем, что впервые в истории страны вице-президентом станет женщина.

Голосование коллегии выборщиков, которое обычно на американских выборах считается формальностью, на сей раз привлекло всеобщее внимание. Причина в том, что действующий президент Дональд Трамп отказался признавать свое поражение. Он заявил, что покинет Белый дом только в том случае, если так решат выборщики. В итоге Байден получил 306 голосов, Трамп – 232, передает ТАСС.

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