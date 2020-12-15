ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Республиканцы признали победу Байдена на выборах президента США

19:19
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Избранного президента поздравили в Сенате

Избранного президента США Джозефа Байдена поздравили с победой сенаторы-республиканцы. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что победитель голосования – не чужой для Сената, он многие годы посвятил государственной службе.
Победа Байдена и Харрис: как проходило голосование выборщиков в США

"Коллегия выборщиков сказала свое слово. Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джозефа Байдена… Я также хочу поздравить избранного вице-президента Камалу Харрис, нашу коллегу, сенатора из Калифорнии", - заявил Макконнелл во время заседания верхней палаты законодательного органа США.

По словам сенатора, американцы должны гордиться тем, что впервые в истории страны вице-президентом станет женщина.

Голосование коллегии выборщиков, которое обычно на американских выборах считается формальностью, на сей раз привлекло всеобщее внимание. Причина в том, что действующий президент Дональд Трамп отказался признавать свое поражение. Он заявил, что покинет Белый дом только в том случае, если так решат выборщики. В итоге Байден получил 306 голосов, Трамп – 232, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.