Столтенберга расстроили санкции США против Турции

Покупку Анкарой российских С-400 генсек НАТО все же не одобряет

Решение Вашингтона ввести санкции в отношении Турции – одного из членов НАТО – расстроило генсека Североатлантического альянса. В то же время, Йенс Столтенберг сожалеет о решении Анкары купить российские ракетные системы С-400.

"Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга. Я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400", - заявил Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

Главное возражение Брюсселя в отношении покупки С-400 членом альянса - тезис о технической несовместимости комплекса с системой ПВО НАТО. При этом в штаб-квартирре альянса так и не объяснили, почему стоящие на вооружении в Греции комплексы предыдущего поколения С-300 интегрируются в эту систему без проблем.

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